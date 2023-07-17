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        Samsun'da denizde akıntıya kapılan kişi hastanede öldü

        Samsun'da serinlemek için denize giren kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 00:21
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        Denizde akıntıya kapılan kişi hastanede öldü
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ali Orhan, (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Bafra ilçesinden denize girmek için Yakakent'e gelen Orhan, serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan Orhan'ın çırpındığını görenler yardım için suya girdi.

        Ali Orhan'ı sudan çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        #Son dakika haberler
        #Samsun
        #Yakakent
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