Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ekipler, 21 Ağustos'ta İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.