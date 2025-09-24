Habertürk
        Haberler Gündem Samsun'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

        Samsun'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 00:50 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:50
        A.T. (50) idaresindeki çöp kamyonu, Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş'a (65) çarptı. Karabaş, kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
