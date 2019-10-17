17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da kredi kartı dolandırıcılığına yönelik operasyonda 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi ile aynı suçlardan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü çatı katında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kredi kartı dolandırıcılığına ilişkin çalışmalar sırasında bir ihbarı değerlendirdi.
Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir ikametgaha operasyon düzenleyen ekipler, 22 suçtan 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ve 5 bin 260 lira adli para cezası bulunan, açık cezaevinden firar eden 20 kişilik suç şebekesinin elebaşı Kenan D. ile aynı suçu birlikte işlemekten 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Abdurrahim Ö'yü çatı katında yakaladı.
Ekipler, evde bulunan Kenan D'nin kız arkadaşı Aysun U'yu da gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Samsun'da vatandaşların dolandırıcılık yöntemiyle kredi kartlarını alarak bir marketin POS cihazını kullandıklarını belirleyen ekipler, market sahibi Umut Ö'yü de yakaladı.
Zanlıların ikametgahında yapılan aramada 35 mermi, 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 3 wifi, 3 harici bellek, 35 adaptör, 100 POS cihazı slipi, başkasına ait 2 kimlik fotokopisi ile 2 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kenan D, Abdurrahim Ö. ve Umut Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Aysun U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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