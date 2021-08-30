AA

Samsun'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Aziz Atatürk, bugün vatanımız düşman işgalciden kurtuluşunun ve ülkemizin bağımsızlığını kazandığı zafer bayramının 99. yılını bir kez daha birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türk milleti bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere asla unutamayacakları bir ders vererek bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Tüm imkan ve kabiliyetlerini göğsündeki imana katık edip savaş meydanlarına koşarak giden Türk milleti, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayat vermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna kahramanca şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şad olsun."