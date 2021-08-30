Samsun'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:
"Aziz Atatürk, bugün vatanımız düşman işgalciden kurtuluşunun ve ülkemizin bağımsızlığını kazandığı zafer bayramının 99. yılını bir kez daha birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türk milleti bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere asla unutamayacakları bir ders vererek bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Tüm imkan ve kabiliyetlerini göğsündeki imana katık edip savaş meydanlarına koşarak giden Türk milleti, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayat vermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.
Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna kahramanca şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şad olsun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!