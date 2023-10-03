Samsun'da bugün okullar tatil mi? 3 Ekim Salı günü Samsun'da okul var mı?
Gün itibariyle yoğun yağış nedeniyle okulların ertelendiği Samsun'da gözler 3 Ekim Salı gününe çevrildi. 1,5 milyona yakın vatandaşın ikamet ettiği il genelinde; Samsun'da bugün okullar tatil mi sorusunun cevabı gündem olmuş durumda. İşte, binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgiler...
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Birkaç gündür yoğun yağışın etkisini sürdürdüğü Samsun'da bugün valilik kararıyla okullarda eğitime 1 günlük ara verilmişti. Söz konusu gelişmenin ardından 3 Ekim Salı gününe ilişkin herhangi bir açıklama olup olmadığına dair aramalar gündem oldu. İşte, konuya dair son detaylar...
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3 EKİM SALI SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Gün itibariyle okulların yoğun yağış nedeniyle Samsun'da, 3 Ekim Salı günü okulların tatil olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Yarın da yağışlı olması beklenen ilimizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.
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SAMSUN HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin batısında 1 ila 3, doğusunda 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor.
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RÜZGAR: Batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DENİZ UYARISI: Doğu Karadeniz’de rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (03.10.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.