Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun'da bugün okullar tatil mi? 3 Ekim 2023 Çarşamba günü Samsun'da okul var mı, tatil mi?

        Samsun'da bugün okullar tatil mi? 3 Ekim Salı günü Samsun'da okul var mı?

        Gün itibariyle yoğun yağış nedeniyle okulların ertelendiği Samsun'da gözler 3 Ekim Salı gününe çevrildi. 1,5 milyona yakın vatandaşın ikamet ettiği il genelinde; Samsun'da bugün okullar tatil mi sorusunun cevabı gündem olmuş durumda. İşte, binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 00:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birkaç gündür yoğun yağışın etkisini sürdürdüğü Samsun'da bugün valilik kararıyla okullarda eğitime 1 günlük ara verilmişti. Söz konusu gelişmenin ardından 3 Ekim Salı gününe ilişkin herhangi bir açıklama olup olmadığına dair aramalar gündem oldu. İşte, konuya dair son detaylar...

        • 2

          3 EKİM SALI SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Gün itibariyle okulların yoğun yağış nedeniyle Samsun'da, 3 Ekim Salı günü okulların tatil olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

          Yarın da yağışlı olması beklenen ilimizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.

        • 3

          SAMSUN HAVA DURUMU

          Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir.

          HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin batısında 1 ila 3, doğusunda 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor.

        • 4

          RÜZGAR: Batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          DENİZ UYARISI: Doğu Karadeniz’de rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (03.10.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Habertürk Anasayfa