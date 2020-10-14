Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 8 şüpheli adliyede

AA

Alanlı Mahallesi'nde çıkan silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan Eray G. (43),Göktuğ G. (20),Gökhan G. (19),Burakcan A. (20),Safa O.A. (22),Köksal K. (24),Burakhan Ç. (22),Soner D. (21),Umutcan T. (17) ve Coşkun Ö'nün (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Gökhan G. ve Burakcan A, ifadelerinin ardından salıverildi.

Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Samsun'da dün Osman K, Safa O.A, Köksal K, Burakhan Ç, Soner D, Umutcan T. ve Coşkun Ö, bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları Eray G'nin Alanlı Mahallesi'ndeki ikametine gitmişti. Burada çıkan tartışmaya evde bulunan Göktuğ G, Gökhan G. ve Burakcan A. da dahil olmuştu. Kavgaya dönüşen olayda 2 grup birbirine silahlarla ateş etmiş, yaralanan Osman K. hastaneye kaldırılmıştı.