Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde önceki gün 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili faillerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Ç, AT, A.R, A.A. ve S.B. gözaltına alındı.

Yalçın Cerrah, 31 Ekim'de Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.