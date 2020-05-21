Samsun'da bir kişi ATM cihazında bulduğu 4 bin lirayı sahibine ulaştırdı

AA

Hükümet Caddesi'ndeki ATM cihazından maaşını çekmeye giden Oğuzhan Karatepe, cihazda bir miktar para bulunduğunu gördü.

Karatepe'nin alıp polis merkezine götürdüğü paranın 4 bin lira olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmada, paranın Cihangir Müezzin'e ait olduğu tespit edildi.

Para, işlemlerin ardından polislerce Müezzin'e verildi.

Karatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ATM'de para unutulduğunu görünce götürüp polise teslim ettiğini belirterek, "Polis merkezine geldim. Amirlerimiz işlemleri yaptı. Para sahibine ulaştırıldığı için çok mutlu oldum." dedi.

Müezzin ise parayı bulup getiren Karatepe'ye teşekkür etti.