Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu

İHA

Samsun'da, 27 yaşındaki Özkan Veyisoğlu evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Veyisoğlu, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giden sağlık ekipleri Özkan Veyisoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Veyisoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.