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Samsun'da bir genç, yakınları tarafından ölü bulundu

Samsun'da, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Özkan Veyisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak olan gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 15.01.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu
İHA

Samsun'da, 27 yaşındaki Özkan Veyisoğlu evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Veyisoğlu, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giden sağlık ekipleri Özkan Veyisoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Veyisoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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