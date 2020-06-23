Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Hasan Uğurlu Baraj Gölü´nde meydana geldi. Hüseyin Balcı iki arkadaşıyla birlikte baraj gölüne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si güçlükle kıyıya çıkmayı başarırken Hüseyin Balcı ise suda kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin arama çalışmasında 30 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Balcı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı.