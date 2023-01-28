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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Olayda Z.I. ve tarafları ayırmaya çalışan H.T. bıçakla yaralandı

Giriş: 28.01.2023 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
Samsun'da 2 kişi bıçakla yaralandı
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AA

Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde Z.I. (49), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.I. ve tarafları ayırmaya çalışan H.T. (48) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Z.I, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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