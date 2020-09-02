Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunca Atakum ilçesinde yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan diğer zanlı A.C'nin, Trabzon'da başka bir cinayetin de şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı.