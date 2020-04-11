Samsun'da "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da 7-18 yaş grubundakilerin katılabileceği "Bana Hayalindeki Şehri Anlat" video yarışması düzenlenecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışmaya 7 ile 18 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler katılabilecek.
Katılımcılara kitap hediye edilecek yarışmaya diğer illerden de başvurulabilecek.
Yarışmaya katılacakların ebeveynlerinin izni ve gözetiminde bir dakikalık video hazırlaması gerekiyor.
Katılmak isteyenler, 20 Nisan'a kadar yarışmanın detaylarının da bulunduğu "sbsb.tc/bhsa" internet sitesini ziyaret edebilecek.
- "Günümüz çocuklarına ulaşabilmek adına yarışmayı düzenlemek istemekteyiz"
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel planlamasına yönelik çocukları etkileyen kararlar uygulamaya konulurken onların da fikirlerine başvurmak gerektiği bildirildi.
Çocukların hayal ettikleri şehrin oluşturulmasında, fikirleri ve hayallerinin ortaya çıkaracağı sonuç ve etkilerin farkında olmalarının beklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak bu şekilde çocukların sosyal yaşam alanı olan şehrin planlamasına, tasarımına katılımı tam manada anlamlı ve gerçekçi olacaktır. Çocuklarımızın yaşadıkları şehir üzerinde söz sahibi olduklarının bilincine varmalarını sağlamak, dışa dönük, cesur, atılgan ve katılımcı olmalarını teşvik etmek, yeni iletişim formları ile dijital olanaklarla seslerinin duyurulmasına katkı sunmalarını istemekteyiz.
Edgar Cayce'ın da belirttiği gibi, 'Hayaller yarının sorularına, bugünün cevaplarıdır' penceresinden bakarak yaşanabilir bir dünya ve şehirlerin oluşturulabilmesi adına büyük sorulara, en büyük cevapları çocuklarımızın vereceğine inanmaktayız. Bu inancımızı gerçekleştirmek üzere günümüz çocuklarına ulaşabilmek, hayallerine dokunmak adına yarışmayı düzenlemek istemekteyiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!