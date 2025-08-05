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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da balkonda cinayet: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Samsun'da balkonda cinayet: 2 ölü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde evin balkonunda tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli, bir süre sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 01:42 Güncelleme: 05.08.2025 - 01:42
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        Balkonda cinayet: 2 ölü
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        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oturan Erol A. (41), Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Taner Deniz (30) | Fotoğraf: DHA

        TABANCAYLA VURULAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tartışmanın büyümesiyle Erol A, tabancayla Taner Deniz ile Tarık Acar'ı vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekipler, Deniz ve Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tarık Acar (34) | Fotoğraf: DHA

        TESLİM OLDU

        Erol A, bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Samsun
        #salıpazarı
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