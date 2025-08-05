Samsun'da balkonda cinayet: 2 ölü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oturan Erol A. (41), Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Taner Deniz (30) | Fotoğraf: DHA

TABANCAYLA VURULAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle Erol A, tabancayla Taner Deniz ile Tarık Acar'ı vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekipler, Deniz ve Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tarık Acar (34) | Fotoğraf: DHA

TESLİM OLDU

Erol A, bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.