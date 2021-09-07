Samsun'da balıkçılar deniz suyu sıcaklıklarının düşmesini bekliyor

AA

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, balıkçılık için 9 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığının Karadeniz'de 27-28 dereceyi bulduğunu söyledi.

Malkoç, denizde su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, suyun mevsimine göre en az 22-23 derece olması gerektiğini vurguladı.

Deniz suyu sıcaklığının yağmurlarla birkaç derece düşmesini beklediklerini ifade eden Malkoç, "Mevsimsel yağmurlar az yağdığı için deniz suyu sıcaklığı 20 derecenin altına halen düşmedi. Balıkçılık için deniz suyu sıcaklığı çok önemli. Yağmurların bir an önce yağmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçıların yeni av sezonunda istavrit, mezgit, barbunya avladığını dile getiren Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç, şöyle konuştu:

"Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve havaların soğumasıyla vatandaşın da balık tüketimi artıyor. Deniz suyunun ve havaların soğumasını bekliyoruz. Özellikle hamsinin artması da deniz suyu sıcaklıklarına bağlı. Balık satışlarının artması için bu önemli. Balığın bollaşması ve satışının artması da buna bağlı. Şu an istavritin kasası 60-70, mezgitin 100-400, barbunyanın 100-350 ve hamsinin 150-250 liradan satılıyor. Bu yıl bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz."