Samsun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde İ.Ç. (65) ile oğlu İ.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, oğlunu omzundan bıçakla yaralayarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.