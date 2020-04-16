Samsun'da baba ile oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

Hançerli Mahallesi'nde D.Y. (35) ile babası M.Y'yi (56) pompalı tüfekle yaralayan B.D. (24),İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İki gün önce, Hançerli Mahallesi'nde yaşayan Y.K. (40) isimli kadın ile dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.K'nin oğlu B.D, D.Y. ile babası M.Y'yi pompalı tüfekle yaralamıştı.