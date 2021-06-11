Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.

Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.

Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.