Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, 24 Aralık'ta Müstecep Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden Y.D. ile kardeşi V.D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedilen V.D, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

V.D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan ve 27 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Y.D, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.