Samsun'da AFAD gönüllüleri için uzaktan eğitim başlatıldı

AA

Gönüllü eğitimiyle, afet farkındalığının artırılması, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, afet ve acil durumlarının her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllülerinin eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsü olmasını amaçladıklarını belirten Uçarlı, şöyle konuştu:

"Samsun, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yakınında. Bu nedenle özellikle her an depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Toplumun her kesiminin bunu önemsemesi gerekiyor. Halkımız genelinde afet bilincini oluşturabilirsek, doğal afetler öncesi neler yapabileceklerini şimdiden öğretebilirsek, işte o zaman toplum olarak afete hazırız diyebiliriz. Bu nedenle bizler eğitimlerimizi 4 ana kategoriye ayırdık. Bunlar, afete hazır aile, afete hazır okul, afete hazır iş yeri ve afete hazır gönüllü gençlerdir."

Gönüllülerin, kendi hayatlarında edindikleri deneyim ve bilgileri acil durumlarda kullanabilmesi gerektiğine işaret eden Uçarlı, "Sadece deprem anlarında değil, su taşkınları, sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi afet zamanlarında da toplum bilincinin artırılması ve afete ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz." dedi.