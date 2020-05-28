Samsun'da Adnan Menderes Demokrasi Meydanı cuma namazı için hazırlanıyor

AA

Yeniden ibadete açılacak camilerin tamamını dezenfekte ederek cami bahçe ve çevresini antibakteriyel ürünlerle yıkayıp ibadete hazır hale getiren Canik Belediyesi, kılınacak ilk cuma namazı için Demokrasi Meydanı'nda hazırlık yapıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, 29 Mayıs'ta Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kılınacak ilk cuma namazına vatandaşları davet etti.

Sandıkçı, paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 29 Mayıs Cuma günü cuma namazını belediyemiz önündeki meydanda kılacağız." ifadelerini yer verdi.

Salgın hastalık riskine karşı meydanının tamamen dezenfekte edildiğine işaret eden Sandıkçı, namaza gelecek vatandaşların abdestlerini ev ya da iş yerinde alıp gelmeleri, maske kullanmaları, fiziksel temas ve musafahadan kaçınmaları, alana kişisel seccadeleriyle birlikte gelmeleri, sosyal mesafe kuralını gözetmeleri için uyardı.

Sandıkçı, hastalık belirtisi olanların ise evlerinde kalmaları gerektiğini vurguladı.