Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 918. Sokak'taki teyzesinin evinde olduğu belirtilen Berkay Kalafat (22), 10 katlı binanın 5'inci katından düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan Kalafat'ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrenci olduğu anlaşılan Kalafat, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.