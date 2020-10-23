Samsun'da 5 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen B.K'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 301 gram esrar ele geçirdi.

B.K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen C.K'nin ikametinde de arama yapan ekipler, burada da 3 kilo 94,55 gram daha esrar buldu.

Polis, B.K. ve C.K'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.