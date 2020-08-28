Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri Bafra ilçesinde çalışma yürüttü.

İrtibat kurduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen bir şüphelinin Sarıkaya Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde 12 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi buldu.

Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.