Samsun'da 43 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 43 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü spor salonundan çıkarken yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Hançerli Mahallesi Necati Bey Caddesi'nde bir spor salonundan çıkan Mesut A'nın (38) durumundan şüphelendi.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Mesut A'nın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 27 aranma kaydının, toplam 380 bin lira para cezası ile bir dosyadan 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan firari hükümlü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.