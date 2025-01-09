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        Haberler Gündem Samsun'da 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi - Güncel haberler

        Araçtan sentetik ecza hapları çıktı

        Samsun'un merkez Canik ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:22
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        Araçtan sentetik ecza hapları çıktı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timleri, Canik ilçesinde devriye görevleri sırasında şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

        AA'nın haberine göre, "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 39 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Otomobildeki M.K. (20), S.T. (23) ve E.T. (26) gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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