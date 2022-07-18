Samsun'da 3 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Koşaca Mahallesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları mantardan yiyen F.Ö.(30), S.K.(25) ve B.A.(21) zehirlendiler.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.