Bunun üzerine jandarma ve belediye ekipleri, zeminindeki kayma nedeniyle hasar oluşan 3 evi tahliye etti.

6 Şurada Paylaş!









Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Muslubey Mahallesi'nin bir kısmında ciddi hasar oluştuğuna işaret ederek, "Yollarda iki metreye yakın göçük var. AFAD ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Allah'a şükürlere olsun, can kaybımız yok. Gerekli tedbirleri aldık. Yolun bir kısmını da ulaşıma kapattık" ifadelerini kullandı.