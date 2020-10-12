Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında teğmen yaralandı

Ünal Şiş'in kullandığı 55 AOD 28 plakalı tır, Samsun Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Oğuzhan Saraç (24) idaresindeki 55 SR 078 plakalı otomobil ve Celal Güven yönetimindeki 55 BBK 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Saraç'ın Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında teğmen olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Saraç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.