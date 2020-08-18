AA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama sırasında Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde bir araç durduruldu. İstanbul istikametine giden araçta yapılan aramada 55 paket halinde toplam 27 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 2 zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.