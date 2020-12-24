Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Lise Caddesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 26 bin 280 doldurulmuş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin 600 paket sigara kutusu ve 15 paket çeşitli markalarda bir kilogramlık bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Operasyonda U.Ö. ile E.Ö. gözaltına alındı.