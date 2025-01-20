Samsun'da 24 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 20.01.2025 - 05:49 Güncelleme: 20.01.2025 - 05:49
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "dolandırıcılık", "yağma" ve "tehdit" gibi suçlardan toplam 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 5 yıldır aranan U.A'yı yakaladı.
AA'nın haberine göre; hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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