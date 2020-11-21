Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Karaaslan, Vezirköprü'de yapımı tamamlanan devlet hastanesi ve 20 üniteli Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan bilgi alan Karaaslan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen bir dönemde yeni hastanenin hizmete alınmasının önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olmasının Kovid-19 salgını ile mücadelede önemli avantajlar sağladığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:
"Vezirköprü ilçemizin böyle bir yatırımla buluşması hakikaten çok önemli. 200 yataklı hastanemiz inşallah pazartesi itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. Hem ilçede hem de bölgede önemli misyon üstlenecek. Bugüne kadar yapımında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Önceki dönem Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'ın çok büyük emekleri var. Şu andaki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da aynı şekilde emekleri var. Tabii en tepede Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Benim en büyük hayalim' diye şehir hastaneleri ile başlattığı sürecin Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olması, vatandaşlarımızın bütün imkanlardan eşit şekilde faydalanması için yapılan hizmetler, özellikle şehir hastanelerimiz çok önemli. Samsun'umuza hayırlı olsun."
Karaaslan, Samsun'da yapımı devam eden hastaneler konusunda da bilgi vererek, "Samsun'da yapımı devam eden şehir hastanemiz de içinde olmak üzere 6 hastanemiz var. Plan ve projeleri devam edenler var. Dolayısıyla Samsun, bütün diğer önemli özelliklerinin yanında aynı zamanda sağlık şehri olacak." dedi.
Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise AK Parti iktidarında Türkiye'de sağlık altyapısının yenilenme sürecinin başladığını, o süreçte Samsun'daki hastanelerden birinin de Vezirköprü'de yapıldığını söyledi.
İnşaat süresinde hukuki prosedürler nedeniyle gecikildiğini dile getiren Demircan, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız sırasında hız kazandı ve şimdi yeni dönemde arkadaşlarımızın da gayretleri ile hastaneyi açma imkanımız oldu. Altyapısı 250 yatak sayısına ulaşabilecek şekilde dizayn edildi. Samsun'da sağlık hizmetlerinin kaliteli şekilde verilme imkanı elde edilmiş oluyor. Samsun'un bir sağlık merkezi olarak gelişmesi sevindirici. Salgın sürecinde milletimizin kurallara uyma gayreti, salgından çıkma konusunda bize büyük destek oluyor. Aynı zamanda sağlık altyapısının yenilenmesiyle salgının sıkıntısını en az baskıyla atlatan ülkeler arasında olacağız inşallah."
Karaaslan, daha sonra Vezirköprü Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında ve yapımı tamamlanan köy yollarında inceleme yaptı.
Ziyaret ve incelemelere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de katıldı.
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