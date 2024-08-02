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        Haberler Gündem Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:46
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        200 litre etil alkol ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin, sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada, 200 litre etil alkol ile 15 alkol kiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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