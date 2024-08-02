Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
Giriş: 02.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:46
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin, sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada, 200 litre etil alkol ile 15 alkol kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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