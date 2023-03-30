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Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazısında 8 kişi yaralandı

Giriş: 30.03.2023 - 21:01 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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AA

Samsun-Ankara kara yolu Kavak mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında yolcu otobüsü, TIR ve otomobillerin bulunduğu 13 araç kazaya karıştı.

Kazada 8 kişi yaralandı. TIR ile çarpışan otomobildeki bir sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sürücü aracından çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Bir süre kapanan Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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