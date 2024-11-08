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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 11 bin 9 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:09
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        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 11 bin 9 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Bir kamyon ile kamyonette yapılan aramada 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 50 alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ile 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Z.E. (53) ile M.Y. (42) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.A. (48) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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        #Etil alkol
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