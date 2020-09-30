Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca cami ve Kur'an kurslarına 40 ton boya desteği

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümlülere izin verilmesinin ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca yürütülen "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma Programı"na da ara verildi.
Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma Programı kapsamında cami ve Kur'an kurslarının boya ve tadilatı hükümlülerce yapılamayınca, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç harekete geçti.
Kılıç'ın, talimatı üzerine Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yıl içinde 51 cami ve Kur'an kursuna 135 bin lira değerinde 40 ton boya desteği sağlandı.
Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, camilere ve Kur'an kurslarına verdiği destekten dolayı Kılıç'ı makamında ziyaret etti.
Kılıç, Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma Programı kapsamında, 17 Ekim 2019'da yine Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Kadıköy Emir Buhari Camisi'nin hükümlüler tarafından boyanarak baştan sona yenilendiğini hatırlatarak, Başsavcılığın ve Müftülüğün planlamasıyla Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinesinde İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde ihtiyaç duyulan camilerin de boyandığını kaydetti.
Müftülüğe destek vermeye devam edeceklerini aktaran Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Müftü Çakır, Kılıç'a desteklerinden dolayı şükranlarını sunarak teşekkür plaketi verdi.
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