Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Samsun Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Samsun başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Samsun seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Samsun Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.19 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.8 oldu. Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 558.657 oyla yüzde 65.81 - Kemal Kılıçdaroğlu: 290.193 oyla yüzde 34.19 aldı. Samsun 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 558.657 oyla yüzde 65.81

Kemal Kılıçdaroğlu: 290.193 oyla yüzde 34.19

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 555.696 oyla yüzde 62.02 - Kemal Kılıçdaroğlu: 281.961 oyla yüzde 31.47 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 558.657 oyla yüzde 65.81Kemal Kılıçdaroğlu: 290.193 oyla yüzde 34.19