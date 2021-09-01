Samsun, Çorum ve Tokat'ta yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi

Samsun'da Atatürk Anıtı önündeki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun Noterler Odası Başkanı Türkay Tezir, anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, yaptığı açıklamada, yeni adli yılda hakim, cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adalet personeline başarılar diledi.
Yargı şehitleri başta olmak üzere ülkeye ve millete hizmet ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, "Emeklilik ya da diğer sebeplerle aramızdan ayrılan çok kıymetli meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyor, Türk adaletine yapmış oldukları üstün hizmet ve katkılar için teşekkür ediyorum." dedi.
- Çorum
Çorum'daki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İdare Mahkemesi Başkanı Zeynep Bulut ve Baro Başkanı Kenan Yaşar tarafından Adalet Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Ağca, Çorum Barosu Konferans Salonu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, adli yılın açılışıyla hukuk çalışanlarını yoğun bir temponun beklediğini söyledi.
Verimli ve huzurlu bir adli yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Ağca, "Mesleğimiz, hakimlik ve avukatlık olarak ayırmadan söylüyorum, son yıllarda ciddi badireler atlattı. Değişik süreçler yaşandı. Hain darbe kalkışmasından kaynaklı kişi başına düşen iş miktarı oldukça fazlalaştı. Birçok meslektaşımız hem avukatlık camiasına hem hakim savcı camiasına dahil oldu. Elbette ilk başta belli acemilikler oldu ama zaman geçtikçe her iki meslek de kalitesini artırmakta." diye konuştu.
Baro Başkanı Yaşar da hukuk devletinin çarklarının işlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.
- Tokat
Tokat Adalet Sarayı önündeki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban ve Baro Başkanı Melih Yardımcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Çoban, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Türk yargısı, hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçmiş, yine de hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta FETÖ olmak üzere, bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Türk yargısı, teröre karşı mücadeleyi aynı zamanda bir hak ve özgürlük mücadelesi bilmiş, toplumun yararlarını korumayı bireyin haklarını korumaktan ayrı görmemiştir."
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