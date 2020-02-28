Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: İzel Pehlivan, Sedef Yarıcı, Münevver Özemre

SamsunCanikBelediyespor: Madden 8, Neslihan Külekçi, Saadet Aysu Keskin 15, Trajchevska 4, Kayra Güler Sağlam 11, Dilan Çelik 8, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir 5

FenerbahçeÖznurKablo: Ayşe Cora 17, Sevgi Uzun 17, Gray 18, Stokes 9, Gonzales 10, Duygu Özen 7, Merve Arı 11, Esra Ural Topuz 14

1. Periyot: 8-31

Devre: 14-62

3. Periyot: 26-82