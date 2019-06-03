Samsun bayram namazı saat kaçta? sorusu 2019 Ramazan ayının ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı için araştırılıyor. Tutulan oruçların ardından tüm İslam dünyasında Ramazan Bayramı için hazrılıklar yapılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'da il il bayram namazı saatlerini duyurdu. 2019 Samsun bayram namazı saati haberimizde.

SAMSUN BAYRAM NAMAZ SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Samsun bayram namazı saati şöyle: 05:43:00

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları birlik ve beraberliğin göstergesidir ve bayram namazını kılmak farz değil vaciptir. Bayram namazı iki rekat olarak cemaat eşliğinde kılınır. Bayram namazlarında ezan okunmaz, kamet getirilmez. Bayram hutbesini dinlemek farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur.Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır. Ayrıca Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere \"Teşrik tekbir\"ini okuması vaciptir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekatında üç, ikinci rekatında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında saf tutar ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca, cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırdıktan sonra göbeği altına bağlar.

Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir getirilir. Tekbirlerin getirilişi şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek ses ile, cemaat de imam ile birlikte gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırdıktan sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre beklenir.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilir ve birinci tekbirde olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıvermeden göbek altına bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", seslice Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat

İmam içinden Besmele çeker, seslice Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rekatta olduğu şekilde) üç kere daha tekbir getirir, üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonrasında secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip bayram namazını bitirirler. Bayram namazından sonra hutbe okunur.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam alimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandi, Tuhfe, II, 161, 166; Halil, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidaye, I, 157; Şirbini, Muğni’l-muhtac, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.),kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhari, İdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salatü’l-ideyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.