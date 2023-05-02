Şampiyonluk yarışında "Süper" heyecan

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Ligde lider Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlere son 6 haftada büyük bir heyecan yaşatacak. Süper Lig'de 15. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan 70 puanlı Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, liderlik yarışında takibini sürdürüyor. Altı hafta önce lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisiyle puan farkını 5'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 6 haftaya taşıdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son 6 haftada Galatasaray 1, Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş da 1 maçta hükmen galibiyet alacak.

GALATASARAY PUAN KAYIPLARINA RAĞMEN AVANTAJLI DURUMDA Süper Lig'de 15. haftadan bu yana lider durumda bulunan Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, oynadığı son 2 maçta, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak toplam 5 puan kaybetti. Lider Galatasaray, ligde kritik son 6 haftaya Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde girdi. Topladığı 70 puanla ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 haftada şampiyonluk için sahaya çıkacak. Galatasaray'ın kalan 6 maçı şu şekilde: 33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir 34. hafta: İstanbulspor-Galatasaray 35. hafta: Galatasaray-Demir Grup Sivasspor 36. hafta: MKE Ankaragücü-Galatasaray 37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe 38. hafta: Atakaş Hatayspor-Galatasaray (hükmen galibiyet)

FENERBAHÇE SON 13 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ Süper Lig'de 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 13 maçta sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde son mağlubiyetini 27. haftada Beşiktaş karşısında yaşayan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışından kopmadı. Topladığı 67 puanla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, kalan 6 haftada şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'a da konuk olacak. Fenerbahçe'nin kalan 6 maçı şu şekilde: 33. hafta: Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe 34. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor 35. hafta: Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (hükmen galibiyet) 36. hafta: Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor 37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe 38. hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK (hükmen galibiyet)

BEŞİKTAŞ İVME YAKALADI Beşiktaş, ligde yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk umutlarını tazeledi. Ligde 27. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı takım, yakaladığı yenilmezlik serisi ile şampiyonluk umutlarını son 6 haftaya taşıdı. Ligde son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan Beşiktaş, ayrıca son 3 maçından da galip ayrıldı. Topladığı 65 puanla ligde üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, kalan 6 haftada şampiyonluk için sahaya çıkarken rakiplerinin de hata yapmasını bekleyecek. Beşiktaş'ın kalan 6 maçı şu şekilde: 33. hafta: Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş 34. hafta: Beşiktaş-Gaziantep FK (hükmen galibiyet) 35. hafta: Adana Demirspor-Beşiktaş 36. hafta: (Bay) 37. hafta: Kasımpaşa-Beşiktaş 38. hafta: Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 32. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 30 22 4 4 68 26 42 70 2.FENERBAHÇE 30 21 4 5 75 37 38 67 3.BEŞİKTAŞ 31 19 8 4 60 29 31 65 4.ADANA DEMİRSPOR 30 16 9 5 62 33 29 57 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 15 6 9 44 32 12 51 6.YUKATEL KAYSERİSPOR 31 15 3 13 52 51 1 48 7.ARABAM.COM KONYASPOR 31 11 12 8 40 34 6 45 8.TRABZONSPOR 30 13 6 11 47 44 3 45 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 30 10 11 9 63 55 8 41 10.CORENDON ALANYASPOR 31 10 8 13 46 55 -9 38 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 7 14 42 45 -3 37 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 10 6 14 41 47 -6 36 13.MKE ANKARAGÜCÜ 30 10 5 15 37 43 -6 35 14.KASIMPAŞA 31 9 7 15 37 51 -14 34 15.İSTANBULSPOR 30 9 5 16 37 58 -21 32 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 30 6 9 15 30 55 -25 27 17.GAZİANTEP FK 30 6 7 17 31 54 -23 25 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 30 5 8 17 38 55 -17 23 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 30 6 5 19 19 65 -46 23

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