Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde bitime 3 hafta kala lig tarihinde 7. şampiyonluğuna ulaşacak Trabzonspor, 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son verecek.
Ramazan Bayramı arifesine de denk gelen şampiyonluk maçı dolayısıyla Trabzon'da büyük heyecan ve coşku yaşanıyor. Bordo-mavililerin şampiyonluğuna şahitlik etmek isteyen, yurt içi ve dışından binlerce taraftarın hafta sonu kente gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinden satışa sunulan maç biletleri, yoğun talep dolayısıyla 5 dakika içerisinde tükendi.
Trabzonspor'un şampiyonluk maçına çıkacak olması dolayısıyla kentteki otel rezervasyonlarında da büyük artış yaşanıyor.
"UÇAK VE OTOBÜS BİLETLERİ KALMAMIŞ"
Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar, Trabzonspor'un uzun süren şampiyonluk hasretine son vereceği maç dolayısıyla otellerde de hareketlilik yaşandığını söyledi.
Bordo-mavililerin bu sezonu iki kupayla kapatacağına inandıklarını dile getiren Dündar, şöyle konuştu:
"Hem yurt dışı hem yurdun çeşitli yerlerinde yaşayan Trabzonluların bu şampiyonluğu görmek istemesi dolayısıyla çok ciddi bir talep var. Uçak biletleri kalmamış, otobüs biletleri kalmamış, maç biletleri bitmiş. Buna bağlı olarak otellerimizde de sıklıkla rezervasyonlar gelmeye başladı. Özellikle şehrin merkezinde ve stadyuma yakın otellerde doluluk neredeyse yüzde 100 olacak. Şehrin doğusundaki otellerde de doluluk, diğerleri doldukça artacak."
"BİR NEVİ SPOR TURİZMİ"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da Trabzonspor'un sahasında yaptığı maçlar için yurt içi ve dışından çok sayıda taraftarın kente geldiğini, Türkiye Kupası maçında bile en yüksek seyirci rakamlarına ulaşıldığını söyledi.
Anadolu'nun dört bir yanında Trabzonspor sevdalılarının olduğunu ifade eden Kantarcı, "Bu, aslında bir nevi spor turizmi, spor faaliyetinin olduğu kente, bölgeye ekonomik katkılar sağlıyor. Müsabakayı izlemeye şehir dışından gelenler konaklama yapıyor, harcamaları oluyor ve bölge ekonomisinde bir hareketlilik oluyor. Bizim temennimiz şampiyonluk sürecinde bunun biraz daha iyi değerlendirilmesi, devamında da bölgemize katkı yapacak çalışmaların gerçekleştirilmesi. Daha büyük temennimiz de önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Avrupa'dan takımların buraya gelerek maçlarını burada oynaması. Onlarla beraber de ciddi katkılar sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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