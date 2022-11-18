YSK Deri Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Galatasaray ve ülke sporu ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Çocukluğundan beri Galatasaray’ı tuttuğunu dile getiren Koç, "Renklerinden ziyade o dönemki takımın oyuncuları etkili oldu. Avrupa kupasında da gençlik yıllarımızı da heyecanlandıran bir takımdı. Diğer takımları eleştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Bizim için Türkiye’deki bütün takımlar değerli. Çünkü onların yurt dışında başarıları bizleri daha heyecanlandırıyor. Kendim bir Galatasaraylıyım. Galatasaray’ı ve başkanlarını da seviyorum. Hem mağazamıza tabelalar olsun hem şirketimde olsun hep sarı kırmızıyı tercih ediyorum. Galatasaray’a ve milli takıma başarılar diliyorum. Çekya maçını da umarım kazanırız. Ay-yıldız, her yerde dalgalanır" şeklinde konuştu.
"Şampiyonluk adayım Galatasaray"
Sarı-kırmızılı takımın uyum sürecini atlattıklarına değinen Atilla Koç, "Galatasaray’da takım olarak çok başarılı futbolcular var ama ilk zamanlarda başarılı futbolcuların birbirlerine alışma dönemi oluyor. Bence o alışma dönemi başlangıçta biraz sıkıntılı oldu ama oturdu gibi. Başarılı olacağını düşünüyorum. Galatasaray’dan tarafım tabii ki inşallah Galatasaray şampiyon olur. Güçlü olarak Galatasaray’ı görüyorum. Galatasaray kadro iyi en başta bir uyumsuzluk vardı. Ondan dolayı ilk baştaki uyumsuzlukların olduğuna inanıyorum. Bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Tüm taraftarlar kol kola maç izleyebilsin"
Tüm takım taraftarlarının fair-play ikliminde müsabakaları beraber takip edebilmesi gerektiğini aktaran Koç, "Bu konuda Türkiye’de daha da eğitimli olabilmemiz lazım. Herkesin kardeşçe maçları izleyebilmesi lazım. Buradan bütün taraftarlara sesleniyorum. Kardeşçe izleyelim. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli her derbi maçlarda diğerlerinde herkes kol kola maçları izleyebilsin. Muhabbet edebilsin. Oradan çıktığımızda Galatasaraylı Fenerbahçeli olarak yemek yiyebiliyorsak ama neden orda bu kavgalar olabiliyor, olmasın böyle kardeşçe sonuçlansın istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"Milli maçların Anadolu’da oynatılması mantıklı bir karar"
Türkiye Futbol Federasyonu’nun milli maçları Anadolu’da bulunan illerde oynatma kararı ile ilgili de konuşan Atilla Koç açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:
"Bence çok güzel bir karar çünkü bu şekilde herkesin rahatça erişebileceği bir yer olmuş olur. İstanbul’da olduğunda Diyarbakır’daki veya Adıyaman’daki insanlar gelemeyecek. Oralarda olduğunda hem oralardaki insanların futbola sevgisi de artar. Hem de insanların birbiriyle kaynaşması da güzel olur. Bir de dışardaki illerin gelişmesine de sebep olur. Bence bu karar çok mantıklı."
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