Şampiyonluğu çok tartışılmıştı! Nisa Bölükbaşı gelen mesajlara tepki gösterdi!
2022 yılının Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı hakkında bazı izleyicilerden halen "SMS olmasa kazanamazdı" yorumları geliyor. Şimdilerde gündemde Survivor Allstar'ın yer almasıyla birlikte tekrar gündeme gelen bu muhabbetlere Bölükbaşı'ndan sert tepki geldi.
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Survivor'un 2022 yılında yayınlanan serisinin şampiyonu olan ve kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı, o günden beri bazı izleyicilerin "SMS sayesinde kazandı" yorumlarına maruz kalıyordu. Şimdilerde gündemde Allstar konseptinin yer alması ve yarışmacıların belli olmasıyla birlikte Bölükbaşı gelen sorulara açıklama yaptı.
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Acun Ilıcalı All Star'a dair, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Turabi, Nihat Altınkaya, Nagehan Karadere, Ogeday Girişken, Yiğit Poyraz, Damla Can, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Merve Aydın'ın isimlerinin açıklandığı Survivor Allstar gündemdeyken Nisa Bölükbaşı'ndan da kendisine yöneltilen sorulara ve yorumlara karşı açıklama geldi.
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Kupayı kazandığı günden beri kendisine gelen "SMS sayesinde kazandın", "Sıfır performansla kupayı alan tek kişisin", "SMS olmasa kupayı alamazdın", "Uyuyarak Survivor kazandın" gibi yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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Nisa Bölükbaşı en sonunda açtığı canlı yayında SMS konusuyla ilgili hala konuşmaya devam edenlere şu sözleri söyledi: "Kupayı nasıl aldığınız önemli değildir ama evimde kocaman bir kupa var, bir tane de yeter. Diğerleri de sahip olsun diye herkese bol şans diliyorum"
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