Şampiyonluğu çok tartışılmıştı! Nisa Bölükbaşı gelen mesajlara tepki gösterdi!

Nisa Bölükbaşı en sonunda açtığı canlı yayında SMS konusuyla ilgili hala konuşmaya devam edenlere şu sözleri söyledi: "Kupayı nasıl aldığınız önemli değildir ama evimde kocaman bir kupa var, bir tane de yeter. Diğerleri de sahip olsun diye herkese bol şans diliyorum"