Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Stuttgart ile PSG arasında oynanacak. Sınırda bulunan iki takımda play off mücadelesi için galibiyet arayacak. Peki, heyecanla beklenen Stuttgart- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri...