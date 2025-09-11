Devler Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Xabi Alonso'nun kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...