Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi: Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi: Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Bu kapsamda Real Madrid ilk hafta maçında Marsilya'yı konuk ediyor. Xabi Alonso'nun kadro tercihi ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Devler Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Xabi Alonso'nun kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          REAL MADRİD- MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid- Marsilya maçı 16 Eylül Salı günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD- MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bernabeu'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan Arda Güler, performansıyla göz büyülüyor.

          Marsilya maçında da Arda Güler ilk 11'de forma giyecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa