Şampiyonlar Ligi: Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Bu kapsamda Real Madrid ilk hafta maçında Marsilya'yı konuk ediyor. Xabi Alonso'nun kadro tercihi ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Xabi Alonso'nun kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
REAL MADRİD- MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Marsilya maçı 16 Eylül Salı günü 22.00'de oynanacak.
REAL MADRİD- MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan Arda Güler, performansıyla göz büyülüyor.
Marsilya maçında da Arda Güler ilk 11'de forma giyecek.