Şampiyonlar Ligi: PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bu kapsamda PSG- Atalanta'yı konuk ediyor. Parc des Princes'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
PSG- Atalanta maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
PSG MUHTEMEL 11
Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Barcola, Dembele
ATALANTA MUHTEMEL 11
Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Scamacca