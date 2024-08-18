Şampiyonlar Ligi play-off Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi 5 Ağustos'ta yapılan kura ile belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Aslan, ilk maçı deplasmanda oynarken rövanş mücadelesi ise İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçmesi halinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ''Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…